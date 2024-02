Nederlandse economie groeit harder dan gemiddeld in eurozone

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2023 harder gegroeid dan gemiddeld in de eurozone. De economie van het eurogebied liet in de laatste drie maanden van vorig jaar een nulgroei zien vergeleken met het voorgaande kwartaal, meldde het Europese statistiekbureau Eurostat in een nieuwe schatting. Eerder op de dag liet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weten dat de Nederlandse economie in het vierde kwartaal met 0,3 procent is gegroeid.

Na drie kwartalen met economische krimp op rij, wist Nederland daarmee uit een recessie te komen. De gehele eurozone wist dankzij de nulgroei in het vierde kwartaal een technische recessie te ontlopen. Daarvan is sprake is bij twee kwartalen van economische krimp op rij. In het derde kwartaal kromp de economie van het eurogebied namelijk met 0,1 procent. De Europese Unie kende in het vierde kwartaal een economische groei van 0,1 procent, na een krimp van 0,1 procent in het derde kwartaal.

Over heel 2023 groeide de Nederlandse economie wel minder hard dan het gemiddelde in de eurozone. Nederland groeide met 0,1 procent, terwijl de groei van de eurozone vorig jaar 0,5 procent bedroeg. Daarmee zwakte de jaargroei van zowel Nederland als de hele eurozone duidelijk af vergeleken met 2022, toen de economie nog flink herstelde van de coronacrisis.

Slovenië liet met een plus van 1,1 procent in het laatste kwartaal van 2023 de sterkste groei zien van de eurolanden, gevolgd door Cyprus en Portugal die beiden met 0,8 procent groeiden. Duitsland, de grootste economie van de eurozone en de belangrijkste handelspartner van Nederland, kampte met een krimp van 0,3 procent. Frankrijk, de tweede economie van de eurozone, kende opnieuw een nulgroei. De economie van Ierland kromp met 0,7 procent het sterkst.