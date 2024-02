Refurbished laptops: alle voordelen op een rij

Steeds meer consumenten schaffen refurbished apparaten aan. Mensen willen niet alleen nog maar nieuw geproduceerde artikelen, maar vinden duurzaam en kwalitatief steeds belangrijker. De circulaire economie zoals de Europese Unie die wil stimuleren, krijgt daarmee een vaste vorm. Refurbished apparaten zijn bijvoorbeeld laptops die na inlevering door eenieder volledig worden nagekeken, gerepareerd waar nodig en vervolgens weer worden doorverkocht. Refurbished is daarmee anders dan ‘tweedehands’. In Nederland zien we steeds vaker gespecialiseerde refurbished winkels als qwerty-tech.nl voorbijkomen. Winkels waar de zogenoemde circulaire economie verbonden wordt met de kennis die een speciaalzaak in huis heeft.

Alle kennis in huis

Gespecialiseerde zaken bieden een tal van voordelen mocht men twijfelen over de aanschaf van een apparaat. Personeel is vaak getraind en opgeleid in een bepaalde specialisatie, waardoor de winkel in staat is om klanten een eerlijk advies te geven op het gebeid van hun expertise. Zo werkt eerdergenoemde qwerty-tech met het merk Lenovo. De specialisatie zorgt ervoor dat geen probleem te gek is op dat gebeid. Een speciaalzaak heeft vaak ook veel keus als het gaat om verschillende modellen. Omdat een speciaalzaak juist gespecialiseerd is in één bepaald merk, is de kans groot dat zij een model hebben welke volledig bij de vraag aansluit. Daarbij komt dan dat dergelijke zaken graag de eigen klanten binnen willen houden en dat zorgt ervoor dat klantbinding en service vaak erg goed is. Zo bieden dergelijke winkels vaak een goede garantiemogelijkheid en zijn zij niet beroerd om her en der een kleine reparatie uit te voeren.

Circulaire economie en refurbished

In een circulaire economie zoals deze door de Europese Unie voorgestaan wordt is het steeds normaler dat producten of onderdelen daarvan hergebruikt zijn of kunnen worden. Denk aan bedrijven die producten produceren die enkel bestaan uit recyclebare materialen. Maar ook aan het hergebruiken van bestaande materialen en producten. Hierdoor drukt de productie van producten bijvoorbeeld al minder op het al veranderende klimaat. Werken met en het aanschaffen van refurbished producten past dus goed in dit ideaal. Refurbished laptops zijn duurzaam, aangezien men een laptop niet direct meer als afval beschouwd zodra deze niet meer naar behoren werkt.

Waar de ene laptop met een klein (gerecycled) onderdeel weer tot een werkend apparaat omgetoverd kan worden, kan een andere, niet te redden laptop, worden gebruikt voor zijn losse, bruikbare onderdelen. Een refurbished laptop is door het hergebruik van bestaande materialen ook nog eens een stuk goedkoper. De kwaliteit van een dergelijk apparaat doet echter niet onder voor eenzelfde model dat nieuw gekocht wordt. Daarbovenop bieden dergelijke refurbished shops ook een goede garantie, aangezien zij een refurbished laptop als zijnde zo goed als nieuw kunnen verkopen. Men kan dan ook snel terecht voor eventuele reparaties als de apparaten toch niet werken zoals beloofd. Dat is een groot verschil met ‘gewone’ tweedehands producten.