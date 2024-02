Rotterdams Van Oord plaatst fundering windmolens voor kust Polen

Maritiem dienstverlener en baggeraar Van Oord heeft een contract gekregen voor een nieuw windpark voor de kust van Polen. Het bedrijf uit Rotterdam gaat daarbij de funderingen voor de windmolens plaatsen.

Het gaat om het windpark Baltica 2 in de Oostzee, die ook wel de Baltische Zee wordt genoemd. Het windpark komt te liggen op circa 40 kilometer van de Poolse kust en wordt het grootste duurzame energieproject van Polen. Er komen in totaal 107 windmolens te staan die voldoende energie moeten leveren om ongeveer 2,4 miljoen Poolse huishoudens van stroom te voorzien. Financiële details over de klus werden niet gemeld door Van Oord.

Het offshore park wordt ontwikkeld door PGE Polska Grupa Energetyczna en Ørsted. Het Nederlandse Boskalis is eerder al ingeschakeld om de bekabeling voor het park aan te leggen. Boskalis meldde in september dat daarmee ruim 300 miljoen euro is gemoeid. Het gaat volgens Boskalis om honderden kilometers aan kabels.

Van Oord is ook bezig met een ander project in de Oostzee, namelijk Baltic Power met 76 turbines. Daarvoor installeert het bedrijf ook de funderingen. Dat park moet voor 1,5 miljoen huishoudens in Polen stroom gaan leveren.