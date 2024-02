Shell ziet vraag naar lng met ruim 50 procent stijgen in 2040

De wereldwijde vraag naar vloeibaar gemaakt aardgas (lng) zal tegen 2040 met meer dan 50 procent zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat schrijft olie- en gasconcern Shell in zijn Global LNG Outlook. Volgens het bedrijf zal er vooral meer vraag zijn naar lng in de industrie van China omdat het land de uitstoot wil verlagen door over te stappen van steenkool op gas. Ook andere landen in Azië gaan meer lng gebruiken, aldus Shell.

Het concern verwacht nu dat de wereldwijde vraag naar lng in 2040 tussen de 625 miljoen en 685 miljoen ton zal liggen. Dat is wel iets minder dan eerder gedacht. Shell had eerder een prognose voor een vraag in 2040 van meer dan 700 miljoen ton.

De lng-vraag bedroeg vorig jaar 404 miljoen ton, tegen 397 miljoen ton in 2022. Door de oorlog in Oekraïne en het wegvallen van Russisch gas is Europa ook meer lng aan het importeren, onder meer uit de Verenigde Staten en het Midden-Oosten.