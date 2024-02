TotalEnergies: schuldregels IMF belemmeren groenprojecten Afrika

Investeringen in hernieuwbare energie in Afrika worden bemoeilijkt door onvoldoende garanties voor leningen van de overheid, zegt Patrick Pouyanné, topman van energieconcern TotalEnergies. Dat komt volgens hem door te strenge regels van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), die de schuldenlast van landen te zwaar zou laten meewegen bij investeringsbesluiten.

Pouyanné stelt dat elektriciteitsprojecten in Afrika momenteel lijden aan een solvabiliteitsprobleem. “Je loopt het risico niet betaald te worden”, aldus de topman van het Franse olie- en gasconcern. Een ontwikkelaar van hernieuwbare energie die aan de Afrikaanse overheid om garanties vraagt, krijgt die niet. “De regeringen zullen je vertellen dat ze deze garanties niet kunnen geven, omdat het IMF zegt: geef ze niet, jullie hebben al een te hoge schuldenlast”, stelt Pouyanné.

Het gevolg hiervan is dat TotalEnergies zich in Afrika voornamelijk bezighoudt met mijnbouwprojecten, een sector waarvan de Fransen weten dat ze betaald krijgen. Het concern heeft olie- en gasactiviteiten in dertig Afrikaanse landen en twee zonneparken in Egypte. Ook zijn er plannen voor een zonne-energie- en batterijopslagproject in Zuid-Afrika dat in 2025 af moet zijn.