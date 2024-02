Aandacht voor cijfers DSM-Firmenich en RELX op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de resultaten van de AEX-fondsen DSM-Firmenich en RELX. Voedings- en gezondheidsbedrijf DSM-Firmenich zag de omzet afgelopen jaar dalen. Ook het resultaat nam af. Het bedrijf dat vorig jaar is ontstaan uit de fusie tussen DSM en het Zwitserse Firmenich voldeed daarmee naar eigen zeggen wel aan de verwachtingen, omdat al rekening was gehouden met teruglopende cijfers. Volgens topman Dimitri de Vreeze ligt de samenvoeging van de twee bedrijven voor op schema.

Het concern liet daarnaast weten zijn tak voor ingrediënten en vitamines voor diervoeding Animal Nutrition & Health (ANH) volgend jaar te willen afsplitsen. Daarbij worden alle opties bekeken. DSM-Firmenich kampt al langer met zwakke prestaties bij ANH als gevolg van lage prijzen voor dierlijke vitamines.

Dataleverancier RELX zag de omzet vorig jaar met 8 procent stijgen. Volgens topman Erik Engstrom heeft het bedrijf een sterke omzet- en winstgroei gerealiseerd in 2023. Ook voor dit jaar rekent hij op een aanhoudende sterke groei.

De AEX-index koerst af op een positief begin, na het herstel op Wall Street een dag eerder. De Aziatische aandelenmarkten gingen donderdag overwegend omhoog. De Nikkei in Tokio eindigde 1,2 procent in de plus, ondanks dat de Japanse economie in het vierde kwartaal onverwacht in een recessie is beland. Ook werd Japan in 2023 ingehaald door Duitsland als derde grootste economie ter wereld. De Hang Seng-index in Hongkong won 0,6 procent.

Op het Damrak blijft Heineken in de belangstelling staan. De bierbrouwer werd door de Britse bank HSBC van de kooplijst gehaald na de tegenvallende resultaten. Heineken zakte woensdag al ruim 6 procent na publicatie van de jaarcijfers.

Fagron opende de boeken. Het apothekersbedrijf zag de omzet vorig jaar met 12 procent groeien. Topman Rafael Padilla sprak van zeer sterke resultaten. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een verdere groei van de omzet en een verbetering van de winstgevendheid.

Ook BAM kwam met jaarcijfers. Volgens topman Ruud Joosten heeft het bedrijf goede prestaties geleverd bij de woningbouwactiviteiten. Wel waarschuwde hij dat het proces rond de vorming van een nieuwe Nederlandse regering voor grotere onzekerheid zorgt voor de bouw- en vastgoedsector.

De euro was 1,0731 dollar waard, tegen 1,0729 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper en kostte 76,29 dollar. Brentolie daalde 0,4 procent in prijs tot 81,30 dollar per vat.