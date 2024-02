ACM stemt in met overname Nijverdals kunstgrasbedrijf TenCate

De overname van kunstgrasmaker TenCate Grass uit Nijverdal door een Amerikaanse investeerder mag doorgaan, oordeelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ook nadat de investeringsmaatschappij Leonard Green & Partners uit Los Angeles het Overijsselse bedrijf heeft ingelijfd, blijft volgens de toezichthouder genoeg concurrentie over.

Leonard Green & Partners (LGP) koopt TenCate van een andere Amerikaanse investeerder in niet-beursgenoteerde bedrijven, Crestview Partners uit New York. Onder de hoede van de nieuwe eigenaren hoopt TenCate-topman Michael Vogel het bedrijf te laten groeien tot een omzet van 1,5 miljard dollar (1,4 miljard euro) en een winst boven de 200 miljoen dollar.

Het is niet bekend hoeveel LGP betaalt voor TenCate Grass, dat zo’n 1500 werknemers heeft. Het bedrijf kwam na de overname van materiaal- en textielontwikkelaar TenCate in 2016 op eigen benen te staan en verkoopt kunstgrassen voor sportvelden en tuinen. In juni vorig jaar werd bekend dat de Europese Commissie een inval had gedaan bij het bedrijf in een onderzoek naar een mogelijk kartel.