Airbus verwacht dit jaar meer toestellen te leveren dan vorig jaar, ondanks leveringsvertragingen en onderdelentekorten. De Europese vliegtuigbouwer denkt ongeveer achthonderd toestellen te bezorgen, meldt Airbus bij zijn jaarresultaten van 2023. Vorig jaar leverde het bedrijf 735 vliegtuigen af.

De fabrikant liet eerder al weten vorig jaar een recordaantal bestellingen van in totaal 2094 toestellen te hebben ontvangen. Luchtvaartmaatschappijen herstellen nu van de coronaperiode en zien meer passagiers in hun vliegtuigen. Daarom willen ze meer nieuwe toestellen hebben. In de jaarresultaten noemt topman Guillaume Faury het record aan bestellingen “een belangrijke prestatie gezien de complexiteit van de operationele omgeving”.

Bronnen uit de luchtvaartindustrie zeiden vorige week dat Airbus kampt met nieuwe leveringsvertragingen. De fabrikant zou vliegmaatschappijen hebben verteld dat sommige leveringen die eind dit jaar en begin volgend jaar op de planning staan, maanden later komen. Bepaalde onderdelen, zoals motoren, worden te weinig geleverd om de vliegtuigen op tijd af te hebben.

Met het hogere aantal te leveren toestellen dit jaar vergroot Airbus het gat met zijn concurrent Boeing. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant raakte vorige maand in opspraak nadat een deurpaneel van een toestel van Boeing losraakte tijdens een vlucht. Later bleken losse bouten in dat deurpaneel te zitten en meerdere bouten leken te missen. Ook in andere toestellen zijn daarna losse bouten gevonden. Boeing moet van de Amerikaanse toezichthouder FAA de levering van zo’n vijftig toestellen uitstellen, omdat er opnieuw problemen met de romp waren gevonden.

Verder meldde Airbus vorig jaar 3,8 miljard euro nettowinst te hebben gemaakt. Dat is 11 procent minder dan in 2022. Hoge kosten die de fabrikant eerder maakte in zijn ruimtevaartactiviteiten drukten op de winst. De omzet steeg wel en kwam uit op 65,4 miljard euro, een verbetering van 11 procent vergeleken met 2022.