Airbus werkt aan nieuwe vliegtuigen, waaronder waterstoftoestel

Airbus werkt aan een generatie nieuwe vliegtuigen. Daarvoor lopen twee projecten, vertelde topman Guillaume Faury tijdens een toelichting op de jaarresultaten. Een van de toestellen moet gaan vliegen op waterstof, het andere moet het best verkochte type A320 van de vliegtuigfabrikant gaan vervangen. Tegen 2035 moet de opvolger in gebruik worden genomen.

Het waterstofvliegtuig moet een bereik krijgen van zo’n 1600 kilometer. In eerste instantie zal het relatief klein worden ontwikkeld met ruimte voor zo’n honderd passagiers. Daarna is het de bedoeling om geleidelijk op te schalen, wat afhangt van het “succes over tijd”, aldus Faury. Het andere project, gericht op de opvolger van de A320, heeft betrekking op een vliegtuig voor de middellange afstand. Dat toestel zal worden aangedreven door duurzame vliegtuigbrandstof en plek bieden aan 140 tot 240 passagiers, afhankelijk van het subtype.

“We zitten in de testfase”, lichtte Faury toe. Airbus experimenteert onder meer met de spanwijdte van de toestellen en aandrijfsystemen.

Airbus meldde eerder op de dag dit jaar meer toestellen te kunnen leveren dan vorig jaar, ondanks leveringsproblemen en onderdelentekorten. Daarmee zou de Europese vliegtuigfabrikant het gat met zijn geplaagde Amerikaanse concurrent Boeing vergroten. Dat bedrijf heeft vliegtuigen van het type 737, dat vergelijkbaar is met de A320.

Boeing raakte vorige maand in opspraak nadat een deurpaneel van een toestel van Boeing was losgeraakt tijdens een vlucht. Later bleek dat er losse bouten in dat deurpaneel zaten en dat meerdere bouten leken te missen. Ook in andere toestellen zijn daarna losse bouten gevonden.