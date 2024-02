Audi kaapt Italiaanse hoofdontwerper weg bij Jaguar

De Duitse fabrikant van luxe auto’s Audi heeft hoofdontwerper Massimo Frascella weggekaapt bij de Britse concurrent Jaguar Land Rover. De Italiaan volgt in juni de huidige designbaas Marc Lichte op, maakte het Duitse automerk bekend.

Frascella (52) studeerde aan het Design Institute in Turijn en begon zijn carrière bij het Italiaanse industrieel ontwerpbureau Bertone voordat hij bij Ford, Kia en Land Rover ging werken.

De auto-industrie voorziet grote veranderingen in de ontwerpen van auto’s door de technologische revolutie van zelfrijdende voertuigen. Audi heeft onlangs zijn ontwerpafdeling direct onder de algemeen directeur van het bedrijf geplaatst.

Lichte blijft bij Audi maar krijgt nieuwe taken, aldus het bedrijf. De 55-jarige Duitser begon in 1996 bij Volkswagen en is al tien jaar hoofdontwerper bij het in Ingolstadt gevestigde Audi.