BAM-bestuurders optimistisch: woningbouw gaat aantrekken

De markt voor woningbouw zal weer aantrekken, mensen hebben steeds meer vertrouwen om te investeren in een huis. Dat zien topman Ruud Joosten en financieel topman Frans den Houter van bouwconcern BAM. Wel zijn er zorgen over het tempo waarin dat gaat. De bestuurders kijken daarbij onder meer naar het uitgeven van bouwvergunningen door gemeenten, wat volgens hen sneller zou moeten.

Volgens Joosten zou de overheid de regie moeten pakken. Bijvoorbeeld voor het bouwen van meer woningen buiten binnensteden, in plaats van alleen binnenstedelijk. “Ik hoop dat er ook in het volgende kabinet een minister voor Volkshuisvesting komt. Woningen zijn namelijk essentieel voor mensen en er ontstaat veel onrust en onvrede in de samenleving als er niet voldoende bijkomen”, aldus de BAM-topman.

De huidige demissionair minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge heeft volgens Joosten “met veel energie geprobeerd het bouwen van woningen op de kaart te krijgen”. Zo wil het kabinet dat er tot 2030 ruim 900.000 nieuwe woningen bij gaan komen. Daarvoor zijn omvangrijke afspraken gemaakt met alle twaalf provincies. “De druk op provincies en bouwers opvoeren vind ik heel goed. Daar moeten we mee doorgaan”, aldus Joosten.

Provincies en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor het uitwerken van de afspraken, en daar loopt het proces vertraging op. Het trage afgeven van vergunningen door gemeenten voor bouwprojecten stoort de bouwbranche al langer. Brancheorganisatie Bouwend Nederland heeft vorige maand al aangegeven te blijven aandringen bij bestuurders om meer snelheid te maken.

Maar Joosten blijft optimistisch. “Nederland heeft uiteindelijk toch het gezonde verstand om voldoende huizen te bouwen voor de bevolking.”

BAM, met het hoofdkantoor in Bunnik, wist in 2023 uiteindelijk 1670 huizen te verkopen in Nederland. Dat is een behoorlijke daling ten opzichte van de meer dan 2000 van een jaar eerder. Maar het is wel een verbetering ten opzichte van de circa 1500 woningen waar Joosten in de loop van vorig jaar op rekende. Hij sprak nu dan ook van goede prestaties van de woningbouwactiviteiten.