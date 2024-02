BAM heeft arbeidsmigranten nodig om te kunnen bouwen, zegt topman

De Nederlandse bouwbranche heeft arbeidsmigranten nodig om projecten te kunnen afronden, zegt topman Ruud Joosten van bouwconcern BAM. Hij merkt daarentegen dat de bereidheid onder buitenlanders om in ons land te komen werken de afgelopen tijd is afgenomen. In hoeverre die ontwikkeling impact zal hebben op de activiteiten van BAM, kan Joosten niet zeggen.

“De afgelopen decennia zag je veel mensen uit Oost-Europa komen om in Nederland te komen werken. Mensen uit Polen bijvoorbeeld. Maar dat land heeft zich de laatste jaren ontwikkeld, waardoor Polen minder noodzaak voelen om elders te gaan werken. Dat zie ik wel gebeuren. En het is dan natuurlijk een grote stap om in het buitenland te gaan werken”, aldus de BAM-topman.

Dat kwam ook naar voren uit een donderdag verschenen onderzoek van Intelligence Group. Volgens die marktonderzoeker wordt Nederland snel minder aantrekkelijk voor kennis- en arbeidsmigranten. Tegelijkertijd klonken er eerder geluiden bij de partijen die een nieuwe regering proberen te vormen om het aantal arbeidsmigranten omlaag te brengen. Bijvoorbeeld bij PVV en NSC.

In hoeverre die plannen werkelijkheid worden in een nieuw regeerakkoord, is nog niet zeker. Joosten heeft daar dan ook nog niet over nagedacht, ook niet over in hoeverre de plannen impact zouden hebben op de activiteiten van BAM. Daarnaast kan de topman niet zeggen hoeveel mensen met een buitenlandse nationaliteit werken voor het bouwbedrijf. Daarvan zijn namelijk geen cijfers. Zo werkt BAM ook met veel onderaannemers die op hun beurt weer werken met arbeidsmigranten. “Ook daar zitten grote aantallen”, weet Joosten.