BAM waarschuwt voor onzekerheid bouw tijdens formatieproces

Het proces rond de vorming van een nieuwe Nederlandse regering zorgt voor grotere onzekerheid voor de bouw- en vastgoedsector, vooral als het gaat om de ambitie om meer woningen te bouwen en de wetgeving rond stikstof. Daarvoor waarschuwt bouwconcern BAM bij de presentatie van zijn jaarcijfers.

Volgens het grootste bouwbedrijf van Nederland leiden kostenstijgingen en de gestegen rentes momenteel tot vertragingen bij de gunning van sommige projecten. De woningmarkt staat nog steeds onder druk, ziet BAM ook. Wel zijn er volgens het bedrijf hier “enkele signalen van herstel” omdat de lonen in Nederland flink omhoog zijn gegaan en de hypotheekrente wat meer is gestabiliseerd.

BAM, met hoofdkantoor in Bunnik, wist afgelopen jaar uiteindelijk 1670 huizen te verkopen in Nederland. Dat is een behoorlijke daling ten opzichte van de meer dan 2000 van een jaar eerder. Maar het is wel een verbetering ten opzichte van de circa 1500 woningen waar BAM-topman Ruud Joosten in de loop van vorig jaar op rekende.

Joosten spreekt nu dan ook van goede prestaties bij de woningbouwactiviteiten van zijn bedrijf. In de tweede helft van het jaar zag hij ook duidelijke verbetering bij de utiliteitsbouw, oftewel het neerzetten van gebouwen die geen woonbestemming hebben. Verder zette BAM met het werken aan infrastructuur volgens hem “de positieve trend” voort.

“De marktomstandigheden blijven op korte termijn uitdagend als gevolg van hogere rentetarieven, politieke en geopolitieke onzekerheden en de aanhoudende druk om personeel aan te trekken en te behouden”, geeft Joosten wel aan. In het Verenigd Koninkrijk stelden activiteiten op het gebied van utiliteitsbouw vorig jaar daarnaast teleur als gevolg van problemen in de toeleveringsketen en kostenoverschrijdingen bij een groot project.

De gecombineerde bedrijfsopbrengsten van de divisies voor Nederland en het Verenigd Koninkrijk en Ierland stegen uiteindelijk met 2 procent naar 6,1 miljard euro. Het bedrijfsbrede orderboek zakte wel licht tot 9,8 miljard euro en de nettowinst daalde van bijna 180 miljoen euro in 2022 naar 175 miljoen euro.

Bij de winstdaling speelt mee dat BAM in het voorgaande jaar nog boekwinsten behaalde op de verkoop van onderdelen. Joosten ziet dus wel verbetering in de operationele prestaties. Hij vindt dat het bedrijf er sterk genoeg voor staat om extra geld te laten terugvloeien naar de aandeelhouders. BAM kondigde donderdag een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 30 miljoen euro.