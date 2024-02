Britse economie belandt in een recessie

De Britse economie is in een recessie beland. Dat zorgt voor grote moeilijkheden voor de Britse premier Rishi Sunak die in de aanloop naar nieuwe verkiezingen juist had beloofd dat hij de economie zou laten groeien.

Volgens het Britste statistiekbureau is de economie in het Verenigd Koninkrijk in de drie maanden tot en met december met 0,3 procent gekrompen. Daarmee ging het slechter met de economie dan economen in doorsnee hadden voorzien.

In de zomerperiode was al sprake van 0,1 procent krimp. Economen spreken doorgaans van een recessie bij twee opeenvolgende kwartalen met krimp.

Sunak maakte de groei van de economie vorig jaar tot een van de vijf belangrijkste beloften. Maar de cijfers wijzen uit dat de Britse economie in zijn eerste volledige jaar als premier stagneerde.

Vooral de hoge inflatie zat de Britse consumptie dwars. Ook had de economie in het land duidelijk last van de snel gestegen rente, waardoor de leenkosten zijn opgelopen. Daarnaast zijn er heel veel stakingen geweest in het Verenigd Koninkrijk, omdat werknemers in bijvoorbeeld de zorg en het openbaar vervoer hogere lonen eisten. Die stakingen hebben ook een rem op de economie gezet.

Wanneer er precies nieuwe parlementsverkiezingen zijn in Groot-Brittannië, is nog niet duidelijk. Maar de verwachting is dat dit ergens in het najaar wordt.

De Nederlandse economie is juist uit een recessie gekomen, werd woensdag bekend. Na drie kwartalen met economische krimp op rij, nam de omvang van de economie in Nederland afgelopen kwartaal weer licht toe. Die opleving was vooral te danken aan een hogere consumptie door huishoudens.