Techbedrijf Cisco gaat wereldwijd duizenden banen schrappen. De ontslagronde is onderdeel van een herstructureringsplan en raakt zo’n 5 procent van de medewerkers van de Amerikaanse fabrikant van netwerkapparatuur. Cisco heeft ook een vestiging in Amsterdam. Het bedrijf was niet direct beschikbaar om vragen van het ANP te beantwoorden over de mogelijke gevolgen voor Nederlandse medewerkers. Wereldwijd had het bedrijf vorig jaar ongeveer 85.000 medewerkers.

De aankondiging van de ontslagronde ging gepaard met een voorspelling voor dit kwartaal die ver achterbleef bij wat analisten voorspeld hadden. Klanten van Cisco maken zich zorgen over de toestand van de economie, wat ertoe leidt dat ze bestellingen uitstellen en heroverwegen hoeveel apparatuur ze nodig hebben, zei topman Chuck Robbins. De bestellingen daalden met 12 procent in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar. Ook kromp de omzet van het bedrijf voor het eerst in drie jaar.

Cisco sluit zich aan bij andere grote techbedrijven die banen schrappen, al zijn de aangekondigde ontslagen niet op dezelfde schaal als eind 2022 en begin 2023. Toen werden honderdduizenden mensen ontslagen bij techbedrijven, nadat diezelfde bedrijven tijdens de pandemie het personeelsbestand juist fors hadden uitgebreid. De herstructurering bij Cisco gaat zo’n 500 miljoen dollar kosten, zegt het bedrijf.