Deltalinqs: Rotterdamse haven kan niet zonder arbeidsmigranten

De haven van Rotterdam kan niet zonder arbeidsmigranten. Dat zegt Victor van der Chijs, voorzitter van Deltalinqs, de ondernemersvereniging voor bedrijven in het havengebied. Het is volgens hem “ontzettend lastig” voldoende mensen aan te trekken om de duizenden vacatures in de haven te vervullen. “Nederland moet ook in de toekomst arbeidsmigranten blijven verwelkomen.”

Uit een onderzoek van marktonderzoeker Intelligence Group komt naar voren dat Nederland snel minder aantrekkelijk wordt voor kennis- en arbeidsmigranten uit Europa. Volgens Van der Chijs werken er veel internationale werknemers in de haven van Rotterdam, zowel op hoge, specifieke functies, als in de productie, zoals in de logistiek. “Op dit moment hebben we 6000 vacatures die moeilijk zijn in te vullen en we verwachten dat dit nog verder oploopt naar 10.000 tot 15.000”, aldus de voorzitter. “Met name mensen voor hoog opgeleide specifieke functies, bijvoorbeeld als gevolg van de energietransitie, zijn lastig te vinden.”

Een van de problemen is volgens Van der Chijs het gebrek aan huisvesting, zowel voor Nederlandse als internationale werknemers. “Nederland is vol en Rotterdam al helemaal.” Ook het politieke klimaat, waarin veel discussie is over migratie, speelt een rol. “Dat hoor je wel, al heb ik nog niemand gesproken die dat daadwerkelijk zegt. Maar de hele discussie an sich heeft wel invloed.”

Het gebrek aan personeel is niet zonder arbeidsmigranten op te lossen, meent de voorzitter. “Je ziet nu al projecten die minder snel gaan dan bedrijven zouden willen.” Volgens hem zijn er niet voldoende gekwalificeerde mensen beschikbaar in Nederland. “Het ligt er niet aan dat er niet goed wordt betaald, want dat is juist wel zo.”