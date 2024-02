Duitsland haalt Japan in als derde grootste economie

Japan is in 2023 door Duitsland van de troon gestoten als derde grootste economie van de wereld. De Japanse economie, waarvan ooit werd verwacht dat het de grootste economie ter wereld zou worden, staat nu volgens officiële gegevens op de vierde plaats.

Dat de Japanse economie door Duitsland is ingehaald komt vooral door de scherpe daling van de Japanse yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, en niet zozeer doordat de Duitse economie beter presteerde dan Japan. De Duitse economie kromp vorig jaar namelijk met 0,3 procent, terwijl de Japanse economie met 1,9 procent groeide.

Ondanks de groei in Japan kwam het nominale bruto binnenlands product (bbp) in dollars in 2023 uit op 4,2 biljoen dollar, vergeleken met 4,5 biljoen dollar voor Duitsland. Het nominale bbp, waarbij geen rekening wordt gehouden met de inflatie, wordt vooral gebruikt om landen met elkaar te kunnen vergelijken.