Eindhoven Airport: onderhoudswerkzaamheden niet eerder dan 2027

De voorgenomen onderhoudswerkzaamheden bij Eindhoven Airport worden niet eerder dan 2027 uitgevoerd, laat de luchthaven weten. “De start, de duur en de omvang van deze werkzaamheden hangen af van definitieve besluitvorming door het ministerie van Defensie als eigenaar van het veld”, meldt Eindhoven Airport.

Meer duidelijkheid over een definitief besluit wordt eind februari verwacht. “Dan zal de totale scope en de planning van de werkzaamheden bekend worden”, aldus de organisatie.

Naar verluidt wordt de start-en-landingsbaan helemaal vernieuwd. Voor deze werkzaamheden moet de luchthaven mogelijk maanden dicht.

Reiskoepel ANVR maakte zich woensdag grote zorgen omdat het onbekend was wanneer de werkzaamheden worden gestart. Mogelijk moeten er duizenden vliegbewegingen verplaatst worden. Dat zou betekenen dat veel reizigers moeten uitwijken naar andere luchthavens. “Wij zijn hierdoor verrast. Ik hoop wel dat Eindhoven Airport met ons in contact komt om te kijken hoe we dit oplossen”, zei Frank Oostdam namens de reisbranche.