Energierekening dit jaar honderden euro’s lager

De energierekening zakt dit jaar aanzienlijk dankzij de gedaalde prijzen voor gas en elektriciteit. Het gaat bij een gemiddeld huishouden om een besparing van 323 euro per jaar, voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarbij gaat het statistiekbureau uit van de energieprijzen van januari 2024.

Het gaat om een afname van gemiddeld 12 procent ten opzichte van de gas- en elektrarekening van vorig jaar, ook al hanteerde de regering toen nog een prijsplafond dat de pijn van hoge energiekosten voor huishoudens moest verzachten. Het grootste deel van de daling, namelijk 220 euro, is te danken aan lagere prijzen. Daarnaast verwacht het CBS dat huishoudens nog zuiniger zullen worden met hun energieverbruik, wat de rekening met nog eens 123 euro drukt.

Niet alles wordt goedkoper aan de energierekening. Zo zorgen kosten voor het transport van gas en elektriciteit voor een tegenvaller van gemiddeld 74 euro per jaar. Ook moeten huishoudens meer belasting betalen op gas, wat gemiddeld 127 euro meer kost. Een lagere elektriciteitsbelasting drukt de totale kosten juist met iets meer dan vier tientjes.

Alles bij elkaar komt de gemiddelde jaarrekening voor energie in Nederland dit jaar uit op 2363 euro. Hoewel dit lager is dan vorig jaar, gaat het nog altijd om een veel hoger bedrag dan voor de energiecrisis. In 2022 stegen de gasprijzen namelijk extreem sterk, onder andere door de Russische inval in Oekraïne. Begin 2021 berekende het CBS nog dat de gemiddelde energierekening voor dat jaar uit zou komen op iets meer dan 1500 euro.

Overigens zijn de onderlinge verschillen tussen huishoudens groot. Dat komt volgens het CBS niet alleen door de verschillen per contract met energieleveranciers, maar ook het type huis waarin iemand woont. Een alleenstaande bewoner van een nieuw en klein appartement is gemiddeld 1400 euro kwijt. Iemand die in een even klein, maar verouderd appartement woont moet per jaar al 200 euro meer betalen.

Het duurst uit zijn huishoudens met twee of meer mensen in een grote vrijstaande woning. Hun energierekening komt gemiddeld uit op net geen 4000 euro, verwacht het CBS.