Hoogste winst voor Commerzbank in 15 jaar

Commerzbank, na Deutsche Bank de grootste financiële instelling van Duitsland, heeft vorig jaar de hoogste winst in vijftien jaar behaald. Het concern zegt te hebben geprofiteerd van “een sterke klantenactiviteit en aanhoudend hoge rentetarieven”.

De nettowinst schoot met 55 procent omhoog tot 2,2 miljard euro. De omzet kwam uit op 10,5 miljard euro, een stijging van 10,6 procent.

Net als bij andere Europese kredietverstrekkers werden de resultaten van Commerzbank flink gestuwd door de ongekende reeks renteverhogingen die de Europese Centrale Bank (ECB) vorig jaar doorvoerde om de inflatie te beteugelen. Daardoor kunnen banken betere marges maken op bijvoorbeeld spaargeld.

Manfred Knof, topman van Commerzbank, verwacht dat de nettowinst “verder stijgt” dit jaar, zelfs nu algemeen wordt verwacht dat de ECB later dit jaar begint met het verlagen van de rente. Om de kosten te verlagen heeft Knof in de afgelopen jaren duizenden banen geschrapt en zijn kantorennetwerk in Duitsland aanzienlijk ingekrompen.