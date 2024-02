Industrie Noord-Holland op koers bij verminderen stikstofuitstoot

Tata Steel, Olam Cocoa en andere industriële bedrijven in Noord-Holland liggen op schema bij het verminderen van de stikstofuitstoot. De provincie Noord-Holland meldt dat de stikstofuitstoot van Noord-Hollandse industriële piekbelasters in 2030 naar verwachting met 45 procent is gedaald. Vorig jaar liet minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) weten dat de industrie de stikstofuitstoot in 2030 met zeker 38 procent moet hebben verminderd.

De provincie baseert zich op een onderzoek dat is uitgevoerd op verzoek van de deelnemers aan de Haven- en Industrietafel stikstof. Die bedrijven wilden graag weten hoe ver zij zijn bij het verminderen van de stikstofuitstoot. In de haven- en industrietafel zitten afgevaardigden van onder andere de havens van Amsterdam en Den Helder, Tata Steel, Schiphol, het ministerie van Economische Zaken en VNO-NCW.

“De uitkomst van dit onderzoek is hoopgevend”, zegt gedeputeerde Esther Rommel (economie en industrie). “Er is echter werk aan de winkel om de stikstofuitstoot daadwerkelijk te verminderen. Dat betekent dat de industrie fors moet blijven investeren en dat wij, samen met het Rijk en de netbeheerders, moeten zorgen voor onder andere voldoende stroom.”

De bijdrage van de Noord-Hollandse industrie aan de totale stikstofneerslag op Europees beschermde natuur in Noord-Holland ligt tussen de 1,6 en 5 procent. De meeste neerslag komt terecht in de natuurgebieden in de buurt van industrie in de regio IJmond en rond Zaanstad.