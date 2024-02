Inflatie Argentinië stijgt verder tot boven de 250 procent

In Argentinië is de inflatie op jaarbasis gestegen tot ruim 254 procent, maakte het Argentijnse statistiekbureau Indec bekend. In januari stegen de prijzen in het Zuid-Amerikaanse land, dat getroffen is door een ernstige economische crisis, met 20,6 procent ten opzichte van de voorgaande maand. Daarmee wordt het leven van de Argentijnen in één jaar bijna vier keer zo duur.

De nieuwe Argentijnse president Javier Milei noemt het laatste inflatiecijfer “verschrikkelijk”. Argentinië kampt al jaren met een torenhoge inflatie en een forse koersdruk op de peso. Het land heeft jarenlang geprobeerd de daling van de peso te vertragen door middel van valutacontroles en importbeperkingen, in een vergeefse poging de slinkende reserves van buitenlandse valuta te beschermen.

Eind vorig jaar gingen duizenden Argentijnen de straat op in hoofdstad Buenos Aires om te protesteren tegen een door Milei uitgevaardigd decreet dat ingrijpende economische hervormingen en deregulering voorschrijft.

Een meerderheid van het Argentijnse Lagerhuis stemde eerder deze maand voor het grootschalige hervormingspakket. Het pakket van ongeveer driehonderd wetten voorziet in de overdracht van een deel van de wetgevende bevoegdheden aan de regering, de privatisering van talrijke staatsbedrijven en wijzigingen in de belasting- en kieswetten.

In Argentinië leeft 40 procent van de bevolking onder de armoedegrens. De regering van Milei verwacht dat de inflatie de komende maanden geleidelijk daalt, hoewel de armoede verder kan oplopen voordat de economie stabiliseert.