Koerssprong DSM-Firmenich in hogere AEX na resultaten

DSM-Firmenich was donderdag de grote winnaar op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden positief op de jaarresultaten van het voedings- en gezondheidsbedrijf, dat vorig jaar is ontstaan uit de fusie tussen DSM en het Zwitserse Firmenich. Volgens topman Dimitri de Vreeze ligt de samenvoeging van de twee bedrijven voor op schema. Het aandeel werd ruim 13 procent hoger gezet.

DSM-Firmenich liet daarnaast weten zijn tak voor ingrediënten en vitamines voor diervoeding Animal Nutrition & Health (ANH) volgend jaar te willen afsplitsen. Daarbij worden alle opties bekeken, waaronder een beursgang of verkoop. DSM-Firmenich kampt al langer met zwakke prestaties bij ANH als gevolg van lage prijzen voor dierlijke vitamines. ANH telt wereldwijd ongeveer 6000 werknemers en was vorig jaar goed voor een omzet van meer dan 3 miljard euro.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 849,95 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 897,68 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9 procent. De FTSE-index in Londen won 0,6 procent, ondanks dat de Britse economie in een recessie is beland, na twee kwartalen van krimp op rij.

RELX steeg bijna 2 procent, na recordresultaten van de dataleverancier in 2023. Volgens topman Erik Engstrom heeft het bedrijf vorig jaar een sterke omzet- en winstgroei gerealiseerd en wordt voor 2024 gerekend op een aanhoudende sterke groei. Ook gaat RELX dit jaar voor zo’n 1,2 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

Olie- en gasconcern Shell was de grootste daler in de AEX, met een min van dik 1 procent. Heineken verloor 0,7 procent. De bierbrouwer werd door de Britse bank HSBC van de kooplijst gehaald na de tegenvallende resultaten. Heineken zakte woensdag al ruim 6 procent.

In de MidKap won Fagron 1,8 procent. Het apothekersbedrijf zag de omzet vorig jaar met 12 procent groeien. Topman Rafael Padilla sprak van zeer sterke resultaten. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een verdere groei.

BAM werd 12 procent meer waard na goed ontvangen jaarcijfers. Volgens topman Ruud Joosten heeft het bedrijf goede prestaties geleverd bij de woningbouwactiviteiten. Wel waarschuwde hij dat het proces rond de vorming van een nieuwe Nederlandse regering voor grotere onzekerheid zorgt voor de bouw- en vastgoedsector.

De euro was 1,0733 dollar waard, tegen 1,0729 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper en kostte 76,11 dollar. Brentolie daalde 0,6 procent in prijs tot 81,10 dollar per vat.