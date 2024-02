Microsoft investeert miljarden in AI-infrastructuur in Duitsland

Het Amerikaanse softwareconcern Microsoft gaat de komende twee jaar 3,2 miljard euro investeren in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie (AI) in Duitsland. Dat heeft Microsoft-president Brad Smith gezegd bij een ontmoeting met bondskanselier Olaf Scholz in Berlijn. Het geld is hoofdzakelijk bestemd voor dataverwerkingscentra en cloudinfrastructuur voor AI.

Volgens Smith zijn Duitse bedrijven bezig zich in rap tempo aan te passen aan AI-technologieën en is daarom meer rekenkracht nodig. Het is de grootste investering in de veertigjarige aanwezigheid van Microsoft in Duitsland. Ook wordt geld uitgetrokken om tot wel 1,2 miljoen mensen te trainen op het gebied van AI, aldus Smith.

Het grootste deel van het geld zal gaan naar de oprichting van een nieuwe ‘cloudregio’ in de westelijke deelstaat Noordrijn-Westfalen. Microsoft wil op deze manier beter grote klanten zoals het chemie- en farmacieconcern Bayer en energiebedrijf RWE kunnen bedienen. Er wordt ook geïnvesteerd in de naburige deelstaat Hessen. Het Rijn-Maingebied rond de stad Frankfurt is het belangrijkste internetknooppunt van Duitsland. Daar zijn bijvoorbeeld veel banken gevestigd, net als de Duitse aandelenbeurs. Ook heeft Frankfurt het grootste vliegveld van Duitsland.