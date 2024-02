Microsoft stelt vier Xbox-spellen beschikbaar voor concurrenten

Microsoft belooft vier games die nu nog exclusief voor de eigen Xbox zijn, ook beschikbaar te stellen voor consoles van Nintendo en PlayStation. Volgens het techconcern leveren de verwachte extra verkopen meer geld op om te investeren in de ontwikkeling van nieuwe spelcomputers. Daarnaast wakkerde de overname van spellenuitgever Activision Blizzard door Microsoft vorig jaar concurrentiezorgen aan.

Microsoft maakte niet bekend welke Xbox-spellen binnenkort verkrijgbaar zijn voor andere platforms. Technieuwssite The Verge schrijft op basis van ingewijden dat het gaat om Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves en Grounded. De topman van de gametak van Microsoft, Phil Spencer, zei dat niet alle vier de spellen voor zowel de PlayStation van Sony als de Switch van Nintendo beschikbaar zullen zijn.

Vorig jaar groeide de onrust over de grote macht die Microsoft na een reeks overnames heeft in de markt voor games. Het bedrijf kreeg lange tijd geen toestemming van de Britse mededingingsautoriteit om ook Activision Blizzard, bekend van Call of Duty en World of Warcraft, over te nemen. Vooral op het terrein van gestreamde games zou Microsoft te dominant worden, vreesde de Competition and Markets Authority.

Die deal ter waarde van 69 miljard dollar mocht pas doorgaan nadat Microsoft had beloofd om vijftien jaar lang af te zien van de rechten op Activision Blizzard-games in een groot deel van de wereld.

Microsoft kondigde donderdag ook aan dat Diablo IV het eerste Activision Blizzard-spel is dat verkrijgbaar is via zijn abonnementsdienst Game Pass.