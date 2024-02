Onderzoek: Nederland snel onaantrekkelijker voor arbeidsmigrant

Nederland wordt snel minder aantrekkelijk voor kennis- en arbeidsmigranten uit Europa, meldt marktonderzoeker Intelligence Group. Ons land is voor deze mensen steeds vaker tweede keus en ruim negen op de tien migranten overwegen niet eens om in Nederland te komen werken.

De volgens de onderzoekers “onaantrekkelijke” visie op arbeidsmigratie is een van de redenen dat Europese arbeids- en kennismigranten steeds minder vaak voor Nederland kiezen. “De politiek, huizenmarkt, malafide uitzenders en de steeds groter wordende intolerantie doen het imago van Nederland al decennia veel schade aan”, somt directeur Geert-Jan Waasdorp op. Nederland moet het volgens hem vooral hebben van bijvoorbeeld de regio’s Amsterdam en Eindhoven en bedrijven als chipmachinemaker ASML en hotelboekingssite Booking.com.

Intelligence Group doet naar eigen zeggen sinds 2007 onderzoek naar waar Europese kennis- en arbeidsmigranten naartoe willen. In die jaren zag het er voor Nederland niet zo slecht uit als nu, stelt Waasdorp. “En dan is het Wilders-effect nog niet meegenomen, maar die impact zal groter zijn dan de impact van Fortuyn ruim twintig jaar geleden.”

Verder wordt de concurrentie tussen Nederland en andere landen volgens de onderzoekers steeds groter. Polen hebben relatief het vaakst een voorkeur voor Nederland, 18 procent van de migranten uit dit land wil het liefst naar Nederland komen om te werken. Deze mensen hebben echter vaker een voorkeur voor Duitsland (45 procent) en Engeland (22 procent), aldus de onderzoekers, die een steekproef hielden onder meer dan 250.000 mensen in Europa.

Sommige mensen vinden dat Nederland migranten nodig heeft. Zo zei Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB), onlangs in het tv-programma Buitenhof dat kennismigranten van toegevoegde waarde zijn voor de Nederlandse economie. Topman Jeroen Tiel van de Nederlandse tak van uitzendconcern Randstad stelde dinsdag nog dat het “buiten kijf” staat dat we arbeidsmigranten nodig hebben. In vooral de techniek en de zorg is volgens hem grote krapte op de arbeidsmarkt en migranten zijn hard nodig om de uitdagingen aan te pakken.