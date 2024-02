SpaceX van Elon Musk doet aanvraag voor verhuizing naar Texas

Elon Musk wil zijn ruimtebedrijf SpaceX verhuizen naar Texas. Het bedrijf heeft een officiële vestigingsaanvraag ingediend in die Amerikaanse staat.

Musk deelde het nieuws over de aanvraag in een bericht op socialmediaplatform X. De bekende zakenman wil zijn bedrijven weghalen uit Delaware na een besluit van een rechter in die staat eind vorige maand om een megabonus voor Musk te blokkeren. Musk zou als topman van Tesla een beloningspakket krijgen ter waarde van zo’n 55 miljard dollar, maar een aandeelhouder vond die beloning buitensporig en kreeg gelijk van de rechter.

Op X kwam Musk afgelopen tijd al meerdere keren met harde kritiek op Delaware, een staat in het oosten van de Verenigde Staten waar Tesla op dit moment op papier nog is gevestigd. Nu heeft hij nog een keer zijn ongenoegen geuit over de staat. “Als je bedrijf nog steeds is gevestigd in Delaware, raad ik je aan om zo snel mogelijk naar een andere staat te verhuizen.”