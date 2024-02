Steeds meer ondernemers denken aan verlaten Nederland, ziet VNO-NCW

Steeds meer ondernemers overwegen te vertrekken uit Nederland, constateren ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Ging het vorig jaar nog om bijna een op de acht, inmiddels gaat het om bijna een op de vijf ondernemers. Aanleiding is het ondernemingsklimaat in ons land, dat veel ondernemers het afgelopen jaar achteruit zagen gaan.

De cijfers komen naar voren uit een jaarlijkse peiling van het ondernemingsklimaat in Nederland, dat VNO-NCW en MKB-Nederland hebben uitgevoerd onder ruim 1600 ondernemers. Bijna de helft van hen ziet Nederland niet langer als een aantrekkelijk land om te ondernemen. Vorig jaar ging dat nog om 28 procent van de ondernemers.

Ondernemers lijken zich vooral zorgen te maken over het gebrek aan stabiliteit van de overheid. Zo heeft bijna 60 procent er geen vertrouwen in dat de verkiezingsuitslag zal leiden tot een stabiel nieuw kabinet. Ondernemers maken zich verder zorgen over de toenemende regeldruk, het personeelstekort en belastingen.

Maar ook toenemende spanningen in Nederland en daarbuiten spelen een rol. Zo geven ruim zeven op de tien ondernemers aan de toenemende polarisatie in de samenleving te zien als een bedreiging voor het ondernemersklimaat. Vorig jaar ging dat nog om 67 procent.

Verder heeft ongeveer een kwart van de ondernemers inmiddels besloten niet meer te gaan investeren de komende twaalf maanden. VNO-NCW en MKB-Nederland zien de investeringen al langer teruglopen, iets waarover de organisaties vorige maand nog hun zorgen uitten in een brief aan de Tweede Kamer. “Investeringen van bedrijven zijn de motor onder ons verdienvermogen en juist die investeringen zien we stilvallen”, schreven VNO-NCW en MKB-Nederland toen.