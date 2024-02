Vertrouwen ondernemers iets minder negatief, zegt het CBS

Het vertrouwen van Nederlandse ondernemers is aan het begin van het eerste kwartaal iets minder negatief geworden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na onderzoek. Een tekort aan arbeidskrachten noemen ondernemers het vaakst als de belangrijkste belemmering in de bedrijfsvoering. Maar ook onvoldoende vraag komt steeds vaker voor.

Ruim een derde (bijna 34 procent) van de ondernemers geeft aan geen belemmeringen te ervaren. Volgens de Conjunctuurenquête Nederland staat de stemmingsindicator nu op een stand van 7,7 negatief. Dat is ruim onder het gemiddelde van min 4,4 sinds de start van de meting in 2012.

In bijna alle bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen negatief. Volgens het statistiekbureau zijn alleen ondernemers in de informatie en communicatie en de zakelijke dienstverlening “licht positief” gestemd. In de autobranche, de transportsector en de horeca daalde het vertrouwen in de afgelopen periode. In de bouw is het juist iets verbeterd.

Het aantal ondernemers dat de winstgevendheid in het afgelopen kwartaal zag verbeteren was ongeveer even hoog als het aantal dat een verslechtering zag. Een jaar eerder gaf per saldo iets meer dan 5 procent nog een verslechtering aan van de winstgevendheid.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), MKB-Nederland en VNO-NCW.