Winst Stellantis flink gedaald door Amerikaanse stakingen

Stellantis, het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot, Jeep, Chrysler en Fiat, heeft in de tweede helft van vorig jaar flink minder winst behaald door de stakingen bij autoconcerns in de Verenigde Staten. Mede hierdoor daalde de nettowinst met 13 procent tot 7,7 miljard euro, maakte het concern donderdag bekend.

De omzet van de Amerikaans-Europese automaker kwam in de tweede jaarhelft uit op 91,2 miljard euro. Dat is iets lager dan dezelfde periode een jaar eerder.

Stellantis verwacht dat 2024 een “behoorlijk turbulent” jaar gaat worden, zei financieel directeur Natalie Knight tijdens een toelichting op de resultaten. Autofabrikanten kampen met een vertragende groei van de verkoop van elektrische auto’s, nu de inhaalvraag als gevolg van jarenlange verstoringen van de toeleveringsketen wegebt. Ook hebben Europese en Amerikaanse autoproducenten veel last van Chinese concurrenten die de markten overspoelen met goedkopere modellen.

Stellantis waarschuwde in oktober al dat het bedrijf zo’n 3 miljard euro was misgelopen door de stakingen in de Verenigde Staten, die ruim zes weken duurden. Ook concurrenten General Motors (GM) en Ford kregen te maken met werkonderbrekingen en stakingen van tienduizenden werknemers. De reden daarvoor was een loonconflict met vakbonden.