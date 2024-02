ACM dreigde onlineveilingbedrijf terecht met dwangsom

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een onlineveilingbedrijf terecht gedreigd een dwangsom op te leggen, zo heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De toezichthouder legde dat bedrijf, Privilege, in 2022 een zogeheten last onder dwangsom op omdat het bedrijf consumenten zou beperken hun lidmaatschap tussentijds op te zeggen. Privilege maakte hiertegen bezwaar.

Privilege heeft abonnementsvormen waarmee consumenten kunnen meedoen aan onlineveilingen van verschillende soorten producten en diensten. Maar na de vaste looptijd van een jaar wordt het abonnement stilzwijgend met een jaar verlengd en als iemand een abonnement toch in de tussentijd wil opzeggen en stopt met betalen, dreigde Privilege met hoge kosten. Dat mag niet, zei de ACM in 2022.

Mensen moeten hun abonnement per maand kunnen opzeggen en het onlineveilingbedrijf mag niet dreigen met een “onevenredig hoge boete”, aldus de toezichthouder. Anders moet Privilege dwangsommen betalen van 15.000 euro per week tot maximaal 240.000 euro. De rechter vindt dat de hoogte van de dwangsommen niet omlaag hoeven.

Tegen de uitspraak van de rechter loopt hoger beroep, meldt de ACM.