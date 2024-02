AEX-index op nieuw record, chipbedrijven Besi en ASMI aan kop

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een nieuw slotrecord het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter op het Damrak kreeg daarbij onder meer steun van de koerswinsten van de chipfondsen ASMI en Besi. Zij profiteerden van beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse fabrikant van chipapparatuur Applied Materials.

De AEX sloot met een winst van 1,2 procent op 858,11 punten. De MidKap was vlak op 899,88 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,4 procent. In Londen deed de FTSE het goed met een plus van 1,5 procent, mede dankzij sterke cijfers over de winkelverkopen in het Verenigd Koninkrijk.

Applied Materials kwam ook met positieve prognoses, wat de hoop voedde dat grote chipmakers zoals Intel, TSMC en Samsung hun investeringen weer uitbreiden om de productie op te voeren. En daar kunnen Nederlandse toeleveranciers dan weer van profiteren. Besi en ASMI wonnen tot 3,6 procent. Chipmachinemaker ASML ging 1,6 procent vooruit.

Uitzender Randstad was hekkensluiter in de AEX met een min van 1,6 procent. DSM-Firmenich deed een stapje terug met een daling van 0,7 procent. Het voedings- en gezondheidsbedrijf werd donderdag nog ruim 11 procent meer waard. Beleggers reageerden verheugd op het plan van het fusieconcern om zijn activiteiten op het gebied van diervoeding af te splitsen, via bijvoorbeeld een beursgang of verkoop.

In de MidKap nam speciaalchemiebedrijf Corbion de leiding met een stijging van 2,7 procent, gevolgd door roestvrijstaalproducent Aperam (plus 1,9 procent). Laadpalenmaker Alfen bungelde onderaan met een verlies van 6,5 procent na een verkoopadvies van vermogensbank Kempen.

BAM verloor 0,3 procent bij de kleinere fondsen op Beursplein 5. Het bouwbedrijf zag de beurswaarde een dag eerder met bijna 19 procent stijgen. BAM presteerde vorig jaar veel beter dan verwacht en stelde de eigen ambities voor de komende jaren naar boven bij.

De euro was 1,0772 dollar waard, tegen 1,0757 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 78,54 dollar. Brentolie steeg 0,5 procent in prijs tot 83,22 dollar per vat.