Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML zetten AEX op stevige winst

ASMI, Besi en ASML behoorden vrijdag tot de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak. De chipbedrijven profiteerden van de beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse fabrikant van chipapparatuur Applied Materials, die donderdag na de slotbel op Wall Street naar buiten werden gebracht. Besi won 2,5 procent en ASMI steeg 2 procent. ASML klom dik 1 procent.

Applied Materials deed vooral goede zaken in China en zag de verkopen daar meer dan verdubbelen. Het concern, dat apparatuur levert aan grote chipproducenten als Samsung, TSMC en Intel, gaf ook een positieve omzetverwachting af voor het huidige kwartaal. De positieve boodschap van Applied Materials voedt de hoop dat de grote chipmakers hun investeringen weer uitbreiden om de productie op te voeren.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent hoger op 855,45 punten. De hoofdindex tikte daarbij een nieuw recordniveau aan. De MidKap klom 0,6 procent tot 905,47 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent.

Beleggers trokken zich verder op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de hoop op een spoedige renteverlaging werd aangewakkerd door tegenvallende winkelverkopen in de VS. Doordat Amerikaanse consumenten minder kopen is de kans kleiner dat de inflatie weer wordt aangejaagd en zou de Federal Reserve eerder kunnen beginnen met het verlagen van de rente.

DSM-Firmenich zette de opmars voort en won 2,8 procent. Het voedings- en gezondheidsbedrijf werd donderdag al ruim 11 procent meer waard. Beleggers reageerden verheugd op het plan van het fusieconcern om zijn activiteiten op het gebied van diervoeding af te splitsen, via bijvoorbeeld een beursgang of verkoop. Investeringsbank Berenberg verhoogde het koersdoel voor DSM-Firmenich.

In de MidKap stond metalengroep AMG bovenaan met een winst van 3,5 procent. Laadpalenmaker Alfen sloot de rij met een verlies van 3,7 procent.

BAM verloor ruim 3 procent. Het bouwbedrijf zag de beurswaarde een dag eerder met bijna 19 procent stijgen. Het concern presteerde vorig jaar veel beter dan verwacht en stelde de eigen ambities voor de komende jaren naar boven bij.

De euro was 1,0758 dollar waard, tegen 1,0757 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper en kostte 77,96 dollar. Brentolie daalde 0,3 procent in prijs tot 82,63 dollar per vat.