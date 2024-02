Duitse lobbygroep in actie voor behoud van contant geld

Een nieuwe lobbygroep in Duitsland gaat campagne voeren voor het behoud van contant geld voor betalingen. Er wordt namelijk steeds meer met pin betaald en soms worden contante betalingen geweigerd in de horeca en detailhandel. De actiegroep genaamd Nationale Bargeldforum is een initiatief van de Duitse centrale bank en werd vrijdag gelanceerd in Berlijn.

Bij het initiatief zijn ook brancheorganisaties voor onder meer handel en banken en consumentenpartijen aangesloten. Het is ook steeds moeilijker om aan contant geld te komen omdat er steeds minder pinautomaten en bankvestigingen in Duitsland zijn.

De lobbygroep gaat zich nu ervoor inzetten dat altijd met contant geld afgerekend kan worden. Consumenten moeten de optie hebben om met cash geld of kaart te betalen. Volgens Bundesbank-bestuurder Burkhard Balz “moet cash een efficiënt en wijdverspreid middel voor betalingen blijven in een veranderd betalingslandschap”. Balz is ook voorzitter van de lobbygroep.

De belangengroep gaat zich verder ook inzetten voor hardere maatregelen tegen plofkraken van geldautomaten. Die plofkraken zijn namelijk een belangrijke reden dat steeds meer geldautomaten uit het straatbeeld verdwijnen.

Het gebruik van munt- en papiergeld is altijd erg populair geweest in Duitsland. Uit een recente peiling van de Bundesbank komt naar voren dat het overgrote deel van de Duitse bevolking vindt dat cash in de toekomst altijd een betalingsmiddel moet blijven. Voor met name oudere mensen is contant geld belangrijk omdat zij moeite kunnen hebben met digitalisering van betalingen.

Ook in Nederland is er initiatief voor het behoud van cash als betaalmiddel, het Convenant Contant Geld. Zo zei De Nederlandsche Bank (DNB) vorig jaar nog dat het te vaak voorkomt dat winkeliers geen cash aannemen. De centrale bank had eerder al gewaarschuwd voor de nadelige gevolgen als contant geld zou verdwijnen. Bij een grote storing in pinsystemen zou dan bijvoorbeeld geen alternatief meer bestaan om op terug te vallen.