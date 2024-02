Eigenaren van roestvrije Tesla Cybertruck klagen over roest

Meerdere Amerikaanse eigenaren van de nieuwe elektrische Cybertruck van Tesla hebben al roestplekken op hun voertuig aangetroffen. Zo klagen verschillende bezitters van de truck op het Cybertruck Owners Club-forum dat hun voertuigen na ritjes in de regen al snel corrosie hadden ontwikkeld, meldt de zakenzender Fox Business. Dat de Cybertruck al begint te roesten is opmerkelijk, want de panelen van de Cybertruck bestaan juist uit roestvrij staal.

De eerste Cybertrucks werden na de onthulling in 2019 uiteindelijk pas in december vorig jaar afgeleverd door vertragingen en productieproblemen. De goedkoopste versie van de Cybertruck kost 60.000 dollar (ruim 55.000 euro), maar komt pas in 2025 op de markt. De twee versies die nu te koop zijn, kosten rond de 80.000 en 100.000 dollar.

Een eigenaar merkte dat zijn nieuwe truck al na elf dagen gebruik roestplekken vertoonde. “Tijdens de regen in Los Angeles merkte ik dat er corrosie op het metaal ontstond”, verklaarde hij. De eigenaar zei dat hij zijn truck naar een Tesla-servicepunt had gebracht en dat ze de buitenkant hadden gewassen om er zeker van te zijn dat de vlekken niet alleen maar “vuildeeltjes” waren, maar daadwerkelijk roestplekken.

Een medewerker van het servicepunt verklaarde volgens de eigenaar dat ze wel een procedure hadden om het roestprobleem van de Cybertrucks op te lossen, maar dat ze nog niet over het gereedschap beschikten om het onmiddellijk te repareren. Op hetzelfde Tesla-forum schreef een eigenaar uit Californië dat hij na het ophalen van zijn Cybertruck en een ritje van ruim twee uur in de stromende regen al kleine oranje roestplekjes op zijn gloednieuwe truck had gevonden. Tesla wilde zelf niet reageren op een verzoek van Fox Business om commentaar.