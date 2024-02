Fed-bestuurder: drie renteverlagingen in 2024 zijn ‘redelijk’

Het zou “redelijk” zijn als de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve de rente dit jaar drie keer gaat verlagen. Dat heeft Fed-bestuurder Mary Daly gezegd bij een speech in Washington. Op de financiële markten wordt al langer gehoopt dat de Fed dit jaar gaat beginnen met het verlagen van de rente omdat de inflatie in de Verenigde Staten aan het afzwakken is.

Volgens Daly, die aan het hoofd staat van de Federal Reserve Bank van San Francisco, zijn drie renteverlagingen dit jaar een “redelijke basislijn”. Daarbij zijn er wel risicofactoren waar de Fed naar moet kijken. Het gaat dan om tragere vooruitgang bij het verlagen van de inflatie aan de ene kant en een plotse verslechtering van de arbeidsmarkt aan de andere kant, aldus Daly.

De Fed-bestuurder zei ook dat weerstand moet worden geboden aan de verleiding om te snel de rente te verlagen. Fed-voorzitter Jerome Powell heeft gezegd geen haast te zullen hebben met het verlagen van de rente en eerst meer bewijs te willen zien dat de inflatie duurzaam op koers ligt om de doelstelling van 2 procent te bereiken.

Raphael Bostic, de president van de Federal Reserve in Atlanta, verklaarde in een interview met zakenzender CNBC dat hij voorstander is van een eerste renteverlaging ergens in de zomer. Hij rekent vooralsnog op twee renteverlagingen dit jaar, maar zegt wel dat als de inflatie sterker afkoelt dan verwacht dat er dan drie renteverlagingen kunnen komen. Ook vindt Bostic dat er geen haast moet worden gemaakt met verlagingen.