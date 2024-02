Grote techbedrijven willen misbruik AI bij verkiezingen voorkomen

Grote techbedrijven als ChatGPT-moeder OpenAI, Facebook-eigenaar Meta Platforms, Microsoft, Amazon en Google hebben een samenwerkingsverband opgezet om het misbruik van kunstmatige intelligentie (AI) bij verkiezingen tegen te gaan. Daarbij wordt bijvoorbeeld ingezet op technologie om AI-misleiding op te sporen en aan te pakken en moet het publiek meer gewaarschuwd worden voor nepnieuws door AI.

Het consortium van twintig bedrijven werd vrijdag aangekondigd op de belangrijke veiligheidsconferentie in München, waar veel wereldleiders aanwezig zijn. De bedrijven, waaronder ook TikTok-moeder ByteDance en berichtendienst X, hebben verder afgesproken om informatie te delen over misleiding van kiezers door middel van AI. Het kan dan gaan om nepbeelden of -geluidsopnames die zijn gemaakt door AI.

Dit jaar zijn er wereldwijd veel verkiezingen, waaronder presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. “AI heeft misleiding bij verkiezingen niet gecreëerd, maar we moeten er wel voor zorgen dat AI niet zorgt voor het floreren van misleiding”, aldus president Brad Smith van Microsoft.

Vorige maand was er nog een door AI geproduceerde geluidsopname die klonk als de stem van president Joe Biden waarbij Democratische kiezers werden opgeroepen niet te gaan stemmen bij de voorverkiezingen in de staat New Hampshire.

“Het opzettelijk produceren en verspreiden van misleidende AI-verkiezingscontent kan het publiek bedriegen in manieren die de integriteit van verkiezingen in gevaar kunnen brengen”, aldus een verklaring van het consortium, genaamd ‘Tech Accord to Combat Deceptive Use of AI in 2024 Elections’.