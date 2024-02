Hoge goudprijs zorgt ervoor dat sieraden vaker worden ingeruild

De recente stijging van de goudprijs heeft een opvallend effect op de activiteiten van goudinruilcentra zoals Oudgoud.nl, waarbij steeds meer mensen hun gouden sieraden, munten en goudbaren inruilen.

Vooral degenen die al in het bezit zijn van waardevolle spullen, kunnen gouden sieraden verkopen bij Oudgoud. Maar ook oude munten bieden in deze goudhausse een interessante kans. Het ruilen van oud goud kan je direct winst opleveren, vooral nu de prijzen op recordhoogte zijn. Volgens diverse bronnen lijkt deze trend aan te houden.

De reden is dat beleggers zich, op zoek naar veilige havens, tot goud hebben gewend vanwege de onzekerheid die de wereldwijde markten beïnvloedt. De stijging van de goudprijs is niet alleen een reactie op deze onzekerheid, maar ook het gevolg van de groeiende vraag naar tastbare activa die waarde behouden in tijden van economische schommelingen.

De inkoop van gouden items door deze goudinruilcentra nam vorig jaar dan ook enorm toe. Het lijkt erop dat particulieren steeds meer beseffen dat hun gouden bezittingen aanzienlijke bedragen kunnen opleveren in het licht van de stijgende goudprijs.

Goud als onderpand

Opvallend is dat, ondanks deze toename in de inruil van goud, het totale aantal transacties voor de verkoop van goud juist wat is afgenomen. Deskundigen wijzen erop dat deze daling niet verontrustend is, gezien de uitzonderlijke omstandigheden in 2022. Het wereldwijde economische landschap onderging toen aanzienlijke veranderingen, wat leidde tot een explosieve groei van het aantal transacties.

Nu de inflatie is afgenomen en er vooruitzichten zijn op gematigd economisch herstel, normaliseert het aantal transacties volgens experts evenredig.

Daarnaast constateren de rapporten een aanzienlijke toename van verpandingen. Dit wijst erop dat naast de verkoop van goud, steeds meer mensen ook hun goud gebruiken als onderpand voor leningen.

Opvallend is ook dat de rapporten melden dat er vorig jaar veel meer valuta’s werden gewisseld. Deze toename wordt waarschijnlijk toegeschreven aan een groter aantal mensen dat weer naar het buitenland op vakantie ging.

Dynamische fase op de goudmarkt

De goudmarkt lijkt dus een dynamische fase te beleven, waarbij de stijgende goudprijs verschillende reacties uitlokt bij particulieren. Of het nu gaat om het inruilen van goud voor directe winst, het verpanden voor financiële flexibiliteit of het aanhouden van goud als waardevaste investering, beleggers lijken hun strategieën aan te passen aan de veranderende omstandigheden op de markt.

Naast financiële overwegingen draagt het inruilen van oud goud bij aan duurzaamheid en hergebruik. Door oude sieraden en munten in te ruilen, wordt de vraag naar nieuw gedolven goud verminderd, wat gunstig is voor het milieu. Beleggers kunnen dus niet alleen profiteren van de stijgende goudprijzen, maar ook bijdragen aan een duurzamere wereld.

Daarom blijft het interssant om dagelijks de goudprijzen te volgen. De koersen van goud zijn namelijk onderhevig aan economische en geopolitieke factoren. Door op de hoogte te blijven van de actuele marktprijzen en deze te vergelijken met de prijzen op het moment van aankoop van het oude goud, kun weten of je winst of verlies maakt.