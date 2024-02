Jetten: goed dat ACM tanden laat zien tegen energiebedrijven

Het is een goede zaak dat toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) een onderzoek start naar mogelijk te hoge kosten die energiebedrijven rekenen aan mensen met zonnepanelen, vindt energieminister Rob Jetten. Het gaat om zogenoemde terugleverkosten die mensen moeten betalen over de opgewekte zonnestroom die teruggaat naar het energienet. Energiebedrijven verkopen dat overschot weer door, maar vaak tegen een erg laag tarief. “Het is goed dat er een onafhankelijk toezichthouder is die steeds vaker zijn tanden laat zien tegen de energieleveranciers”, vindt Jetten.

“Veel consumenten met zonnepanelen zijn natuurlijk erg chagrijnig over die terugleverkosten”, zegt de demissionaire bewindsman. Energiebedrijven mogen die gewoon in rekening brengen, maar wel alleen de kosten die zij zelf daadwerkelijk maken. ACM gaat onderzoeken of de leveranciers er niet stiekem extra kosten bij rekenen.

Energiebedrijven zijn op hun beurt niet te spreken over de zogenoemde salderingsregeling, die voorlopig in stand blijft. De Eerste Kamer stemde een voorstel weg om de regeling af te bouwen. Mensen die zelf stroom opwekken met zonnepanelen op het dak, kunnen met de regeling het overschot dat ze op zonnige dagen terugleveren, wegstrepen tegen hun verbruik op dagen met minder opbrengst. Deze regeling is opgezet in een tijd dat zonnepanelen veel duurder waren en hielp destijds de terugverdientijd flink te verkorten. Inmiddels is de aanschaf van zonnepanelen een stuk voordeliger. Voor energiebedrijven betekent de salderingsregeling een kostenpost.