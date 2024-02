Koerssprong chipbedrijf Applied Materials op Wall Street

Applied Materials was vrijdag een winnaar op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse fabrikant van chipapparatuur boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Ook gaf het concern, dat apparatuur levert aan grote chipproducenten als Samsung, TSMC en Intel, een positieve omzetverwachting af voor het huidige kwartaal. Dat voedde de hoop dat de grote chipmakers hun investeringen weer uitbreiden om de productie op te voeren. Het aandeel werd bijna 10 procent hoger gezet.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig na een hoger dan verwacht cijfer over de Amerikaanse producentenprijzen. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent lager op 38.612 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 5022 punten en techgraadmeter Nasdaq was vlak op 15.908 punten.

De S&P 500 sloot donderdag al voor de elfde keer dit jaar op een nieuw recordniveau. Dat kwam door de hoop op een spoedige renteverlaging. Die werd aangewakkerd door tegenvallende winkelverkopen in de Verenigde Staten. Doordat consumenten minder kopen is de kans kleiner dat de inflatie weer wordt aangejaagd en zou de Federal Reserve eerder kunnen beginnen met het verlagen van de rente.

Beleggers bereiden zich ook voor op een lang weekeinde. De Amerikaanse beurzen zijn maandag dicht door de viering van President’s Day.

Coinbase steeg 14 procent. De cryptobeurs boekte afgelopen kwartaal een verrassende winst op een sterker dan verwachte omzet. Het was de eerste kwartaalwinst van het bedrijf in twee jaar. Andere cryptoplatforms als Marathon Digital en Riot Platforms wonnen tot 2 procent. Eerder deze week gingen de cryptobedrijven ook al flink omhoog dankzij een stevige opmars van de bitcoin.

Maaltijdbezorger DoorDash zakte meer dan 11 procent. De concurrent van Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway zag de omzet en de orders stijgen in het afgelopen kwartaal, maar leed meer verlies dan verwacht.

Nike ging 2,5 procent omlaag. Het sportmerk gaat zijn wereldwijde personeelsbestand met ongeveer 2 procent terugdringen om kosten te besparen. In december liet Nike al weten de kosten in de komende drie jaar met 2 miljard dollar te willen verminderen, na tegenvallende verkopen in China en Noord-Amerika. Het concern telt wereldwijd zo’n 83.700 medewerkers.