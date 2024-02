Laatste auto’s verlaten productiehal VDL Nedcar in Born

VDL Nedcar heeft de hoop op een doorstart nog niet opgegeven, maar bij de laatste overgebleven werknemers overheerst berusting. Maandag verlaten de laatste auto’s de productiehal in Born.

Een woordvoerder van Nedcar benadrukt dat de fabriek niet dichtgaat. “De deur gaat niet op slot. We blijven speciale voertuigen produceren, bijvoorbeeld legerauto’s voor defensie of surveillancevoertuigen en ME-busjes voor de politie. Maar aan de productie van grote aantallen personenauto’s komt een einde.”

Nedcar is volgens de woordvoerder nog in gesprek met “diverse partijen” om auto’s te blijven produceren in Born. Het bedrijf wil daarover verder geen mededelingen doen.

Vakbond CNV verwacht er weinig van. “Als er gesprekken gevoerd worden, dan zal dat niet zijn met grote partijen, maar met start-ups. En deze fabriek is bedoeld voor massaproductie,” zegt een CNV-woordvoerder. Hij hoopt dat een groot deel van het personeel op korte termijn elders in de regio aan het werk kan. “Als dit tien jaar eerder was gebeurd, was het anders geweest. Maar de arbeidskrapte in Limburg is groot.”

Momenteel werken nog circa 450 werknemers bij Nedcar in Born. Hoeveel van hen kunnen blijven is onduidelijk. Het bedrijf gaat individuele gesprekken met hen voeren over hun toekomst.