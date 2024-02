Schiphol weer winstgevend in 2023, maar financiën ‘onder druk’

Schiphol Group, waar naast de gelijknamige luchthaven ook Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport onder vallen, heeft vorig jaar weer winst gemaakt, na een fors verlies een jaar eerder. Maar belangrijke activiteiten binnen de organisatie zijn nog steeds “stevig verlieslatend”. Daarom heeft het luchthavenbedrijf besloten geen dividend uit te keren aan de aandeelhouders, waarvan de Staat en de gemeente Amsterdam de grootste zijn.

Schiphol Group heeft over 2023 een winst geboekt van 22 miljoen euro. Het jaar daarvoor ging er nog een verlies van 77 miljoen euro in de boeken. Maar bij het onderdeel Aviation werden nog flinke verliezen geleden. Onder deze tak vallen operationele activiteiten, zoals onder meer beveiliging, schoonmaak en onderhoud van luchthavens.

Het luchthavenbedrijf spreekt zelf van een “keerpunt”. Ondanks de verbeterde resultaten, staan de financiën wel onder druk. Dat is volgens Schiphol Group het gevolg van gestegen kosten, investeringen en kwaliteitsverbeteringen.

De organisatie investeert flink in het verbeteren van de kwaliteit van Schiphol. Topman Ruud Sondag ziet dat die investeringen zich uitbetalen. “Zowel werken op als reizen via Schiphol is aanzienlijk verbeterd. En we zijn nog niet klaar. We moeten doorgaan met investeren om de kwaliteit te waarborgen voor luchtvaartmaatschappijen, reizigers en medewerkers”, stelt hij in een verklaring bij de jaarresultaten.

Die kosten moeten in rekening worden gebracht bij de gebruikers van de luchthaven. Dat kan betekenen dat de havengelden, die luchtvaartmaatschappijen betalen voor het gebruik van luchthavens, omhooggaan. In november meldde Schiphol al deze tarieven met bijna 15 procent te verhogen, in plaats van een eerder verwachte stijging van 12 procent. Daarmee wilde de luchthaven naar eigen zeggen gemiste inkomsten van 2022 compenseren. Luchtvaartmaatschappijen zullen die hogere kosten doorberekenen aan klanten, met hogere ticketprijzen tot gevolg.

Voor 2024 verwacht Schiphol Group weer meer reizigers en vliegtuigbewegingen te verwerken. Het luchthavenbedrijf gaat daarbij uit van 460.000 tussen 483.000 vluchten via Schiphol die in totaal tussen de 65 miljoen en 69 miljoen passagiers zullen vervoeren. Vorig jaar verwerkte Schiphol bijna 442.000 vluchten, 11 procent meer dan in 2022.