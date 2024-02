VodafoneZiggo verliest opnieuw klanten bij vast internet

Telecombedrijf VodafoneZiggo heeft in het vierde kwartaal van 2023 opnieuw klanten verloren bij vast internet. Dat komt vooral door de sterke concurrentie op dat vlak doordat bedrijven als KPN, Delta en Odido met glasvezel komen. In het laatste kwartaal van vorig jaar bedroeg de daling van het aantal huishoudens met breedbandaansluitingen 31.000. Volgens het bedrijf is dat wel een verbetering ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Over heel 2023 raakte het bedrijf 100.000 klanten kwijt bij vast internet. “De concurrentie op vast breedband is onverminderd stevig en dit zal ook de komende jaren zo blijven”, zei financieel directeur Ritchy Drost van VodafoneZiggo in een toelichting op de resultaten.

VodafoneZiggo groeide wel opnieuw in de mobiele markt en bleef sterk presteren in de zakelijke markt. Het aantal mobiele abonnementen groeide in het vierde kwartaal met 40.000. Het aantal zakelijke breedbandklanten groeide afgelopen kwartaal met 5000.

Het bedrijf heeft volgens de financieel topman in 2023 ook alle financiële doelen gehaald. “In het vierde kwartaal hebben we een eindsprint ingezet. Hierin realiseerden we 4,5 procent omzetstijging. Daarmee werd dit ook het beste omzetkwartaal van 2023, maar bovenal het kwartaal met het hoogste groeipercentage voor VodafoneZiggo sinds de start van de joint venture in 2017”, aldus Drost.