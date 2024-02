Voormalige Goldman Sachs-bankier cel in voor handel met voorkennis

Een voormalige bankier van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs is in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot 22 maanden cel voor handel in aandelen met voorkennis, wat streng verboden is. Hij werkte als analist en maakte met behulp van niet-openbare informatie een winst van ruim 140.000 pond (zo’n 163.600 euro).

De veroordeelde Mohammed Zina (35) werkte in Londen voor de afdeling van Goldman Sachs die bedrijven helpt belangenverstrengeling en reputatieschade tegen te gaan. Volgens Britse aanklagers had hij vanuit die functie toegang tot vertrouwelijke informatie over een aantal grote bedrijven, die hij tussen juli 2016 en december 2017 gebruikte voor lucratieve beleggingen in aandelen.

Zo zou hij aandelen van chipontwikkelaar Arm hebben gekocht, terwijl hij wist dat techinvesteerder SoftBank dat bedrijf voor tientallen miljarden dollars wilde overnemen. Ook in vijf andere bedrijven zou hij hebben belegd met voorkennis.

De rechter zei bij het vonnis dat Zina’s handelen “het hart van onze financiële markten en het vertrouwen van het publiek” heeft geraakt. “U heeft het vertrouwen van uw werkgever geschonden, maar ook eerlijke beleggers bedrogen door voorkennis te gebruiken die u via uw werk opdeed.”

Goldman Sachs stelt dat Zina’s handelen in strijd was met de normen en waarden van de zakenbank. “We tolereren dit soort gedrag op geen enkele manier”, laat een woordvoerder weten.

De advocaat van Zina wilde na de uitspraak geen reactie geven. Ook de broer van de oud-bankier stond terecht op verdenking van handel met voorkennis, maar werd volledig vrijgesproken.

De maximale straf voor handel met voorkennis en fraude is tien jaar cel. Dat de rechter Zina een veel lagere straf gaf, komt onder andere omdat hij binnen zijn team de minst ervaren medewerker was en daarvoor van onbesproken gedrag was.