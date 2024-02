Komst Nintendo Switch 2 uitgesteld tot begin 2025, zeggen bronnen

Nintendo zegt tegen uitgevers van games dat de komst van de volgende generatie Switch-console tot de eerste maanden van 2025 wordt uitgesteld, aldus ingewijden volgens persbureau Bloomberg. De opvolger van de populaire Switch zou gepland staan om eind dit jaar te verschijnen.

Het Japanse gamebedrijf heeft zelf nog niets over de plannen voor een Switch 2 losgelaten, maar verschillende uitgevers hebben volgens Bloomberg te horen gekregen dat ze de console op z’n vroegst in maart 2025 kunnen verwachten. Dat zou betekenen dat de kerstperiode wordt overgeslagen, terwijl die periode juist een goed moment is om een nieuwe console uit te brengen.

Nintendo, bekend van videogameseries als The Legend of Zelda en Super Mario, bracht de Switch zeven jaar geleden op de markt. De spelcomputer, die zowel handheld als aangesloten op de televisie gebruikt wordt, werd enorm populair tijdens de coronapandemie. Er zijn sindsdien 139 miljoen exemplaren van verkocht.