Krant: curatoren China Evergrande bereiden claim tegen PwC voor

De curatoren van de onder schulden bezweken vastgoedgigant China Evergrande dienen mogelijk een claim in tegen accountants- en adviesorganisatie PwC, dat tien jaar lang de cijfers van het bedrijf heeft gecontroleerd. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times (FT) op basis van drie ingewijden. Een Hongkongse rechter beval eind januari dat Evergrande moest worden opgeheven en in delen verkocht om schuldeisers terug te betalen.

Volgens bronnen van de krant zouden de curatoren met ten minste twee advocatenkantoren gesproken hebben over het indienen van een claim waarbij ze PwC nalatigheid verwijten. Daarvoor is wel nodig dat de curatoren kunnen bewijzen dat PwC fouten heeft gemaakt die schuldeisers hebben geschaad. De gesprekken zouden nog in een vroeg stadium zijn, volgens de bronnen.

De curatoren en PwC wilden tegenover FT niet reageren.

Evergrande kwam in 2021 voor het eerst in de problemen en staat symbool voor de Chinese vastgoedmarkt die zich sindsdien steeds dieper in een financiële crisis bevindt. De vastgoedgigant heeft meer dan 300 miljard dollar, ruim 278 miljard euro, aan schulden.

PwC heeft voor meerdere Chinese vastgoedbedrijven gewerkt. Andere accountantskantoren zijn in Hong Kong geconfronteerd met claims om nalatigheid in verband met hun werk voor Chinese bedrijven. KPMG schikte in 2021 in een zaak over het controleren van de cijfers van houtproducent China Forestry.