Meer dan helft van personeel Aviko in Steenderen staakt, zegt FNV

Meer dan de helft van de medewerkers die dit weekend bij de aardappelverwerker Aviko in het Gelderse Steenderen aan het werk moet, staakt. Dat zegt vakbond FNV. Daarom wordt er minder geproduceerd in de drie fabrieken van Aviko in Steenderen.

Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbond eist een loonsverhoging van minimaal 5,3 procent, maar het laatste loonbod van Aviko was volgens FNV 4,5 procent.

“Ik denk dat de staking echt wel pijn doet”, zegt vakbondsbestuurder Robert Wonnink. Ruim honderd medewerkers hebben het werk sinds vrijdagmiddag neergelegd en zondagochtend komen daar nog eens twintig stakers bij, aldus de vakbond. Volgens Wonnink is “een aantal mensen” aan het werk, maar kan er niet zoveel geproduceerd worden als gepland was.

Aviko betreurt het dat de vakbond heeft besloten tot een staking. Het bedrijf liet vrijdagmiddag weten dat de staking geen gevolgen heeft voor de aanlevering van diepvriesfriet, aardappelschijfjes of andere producten in de supermarkten. “We hebben voldoende productiecapaciteit en we zetten deze maximaal in, zodat we onze producten kunnen blijven leveren aan onze klanten.”

De staking begon vrijdagmiddag om 15.00 uur en duurt tot maandag 7.00 uur. De cao waarvoor nu gestaakt wordt, is van toepassing op zo’n zevenhonderd medewerkers in Steenderen, Lomm en Dronten. Eerder deze week stonden de productielijnen in Lomm al twee dagen stil. In de Aviko-fabrieken in Steenderen werken zo’n vijfhonderd mensen. In totaal werken er ongeveer 2000 mensen bij het aardappelverwerkingsbedrijf.