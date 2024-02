OpenAI door deal gewaardeerd op 86 miljard, meldt Bloomberg

ChatGPT-moederbedrijf OpenAI heeft een deal gesloten waardoor werknemers hun aandelen in het bedrijf kunnen verkopen, meldt persbureau Bloomberg op basis van een bron. Door de deal komt de waarde van OpenAI nu uit op 86 miljard dollar, omgerekend bijna 80 miljard euro.

OpenAI is nu een van de waardevolste start-ups ter wereld. De waarde van het bedrijf dat zich specialiseert in kunstmatige intelligentie (AI) zou bovendien bijna verdrievoudigd zijn in minder dan tien maanden, aldus The New York Times.

Durfkapitaalbedrijf Thrive Capital leidt de deal. De aandelenverkoop stond gepland voor vorig jaar, maar werd uitgesteld nadat OpenAI-topman Sam Altman in november door het bestuur werd afgezet. Hij werd daarna opnieuw aangenomen. OpenAI wil bovendien nieuwe financiering ophalen waardoor het bedrijf tot wel 100 miljard dollar waard kan worden, meldde Bloomberg eerder. Ook wil Altman biljoenen ophalen om de wereldwijde halfgeleiderindustrie opnieuw vorm te geven, maakte zakenkrant The Wall Street Journal vorige week bekend.