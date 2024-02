Taylor Swift doet Australië aan in Eras Tour, boost voor economie

Popster Taylor Swift gaf vrijdag haar eerste van zeven optredens in Australië van de populaire wereldtournee The Eras Tour. Door de concertenreeks krijgt de economie van het land een tijdelijke boost.

Swift trad vrijdagavond op in Melbourne, waar ze nog twee keer optreedt de komende dagen. Daarna volgen vier shows in Sydney. Alleen al voor die eerste stad zou de tournee 1,2 miljard Australische dollar kunnen opleveren, zei burgemeester Sally Capp tegen Australische media. Omgerekend komt dat neer op ongeveer 727 miljoen euro.

Economen zeggen wel dat het effect op de Australische economie tijdelijk is. Dat komt onder meer omdat het spaargeld van Australiërs op het laagste punt is sinds eind 2007 en consumenten terughoudend zijn door zorgen over de hoge kosten van levensonderhoud.

De concerten leiden wel tot hogere uitgaven aan kaartjes, vervoer en overnachtingen in hotels, maar dat gaat waarschijnlijk ten koste van andere sectoren in het land, zegt James McIntyre, econoom bij persbureau Bloomberg. Doordat mensen geld uitgeven aan concerten houden ze geen geld over voor andere zaken, schat hij in.

“Mensen beslissen wat echt belangrijk voor hen is”, zei de gouverneur van de centrale bank Michele Bullock eerder deze maand in een persconferentie. Daarin besprak ze onder andere de zogenoemde ‘Taylor Swift-inflatie’, die bijvoorbeeld voor een piek in de prijzen van vliegreizen en hotelboekingen zorgt. “En het is duidelijk dat Taylor Swift voor veel mensen erg belangrijk is.”

Op 4, 5 en 6 juli geeft Swift drie concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.