Duitse vakbond kondigt opnieuw grote staking aan bij Lufthansa

De Duitse vakbond Verdi heeft het grondpersoneel van luchtvaartconcern Lufthansa opgeroepen tot een nieuwe grote staking op dinsdag. Door de actie zullen er waarschijnlijk weer veel vluchten uitvallen of vertragen, net als bij een soortgelijke staking eerder deze maand.

De oproep betreft de luchthavens van Frankfurt, München, Hamburg, Berlijn, Düsseldorf, Keulen-Bonn en Stuttgart. Volgens Verdi begint de actie dinsdag om 04.00 uur en zal deze duren tot woensdag 07.10 uur. Alle grondmedewerkers van Lufthansa, van onderhoudsmedewerkers tot de mensen van de passagiers- en vliegtuigafhandeling, is gevraagd om mee te doen.

Eerder deze maand legde het grondpersoneel van Lufthansa ook al 27 uur het werk neer. Volgens Lufthansa raakte die actie ongeveer 100.000 reizigers. Lufthansa sprak van een “bittere” dag. Op de website van Schiphol was te zien dat er toen ook vluchten van Lufthansa naar Duitsland waren geannuleerd.

Met de acties wil de vakbond betere arbeidsvoorwaarden afdwingen voor het personeel. In de onderhandelingen met de werkgever is het onlangs weer niet gelukt om een overeenstemming te bereiken. De bond eiste naast een forse loonsverhoging ook een extra premie als compensatie voor de hoge inflatie voor de ongeveer 25.000 grondmedewerkers van Lufthansa.

Duitsland wordt de laatste tijd vaker getroffen door stakingen in de vervoerssector. Op de eerste dag van februari werd het Duitse luchtverkeer nog ontregeld door een grote staking onder beveiligers. In januari was er al een dagenlange staking van treinmachinisten, waardoor veel treinen in Duitsland niet reden.

Dit weekend is er daarnaast nog een pilotenstaking bij Lufthansa-dochter Discover. Die actie zorgt nu ook al voor annuleringen van vluchten in Frankfurt en München. Maar het gaat slechts om een klein aantal vergeleken met wat de sector waarschijnlijk op dinsdag te wachten staat.